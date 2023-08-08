Program 1 Juta Rumah, 480 Ribu Unit Sudah Terealisasi di Semester I-2023

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan hingga bulan Juli atau semester I-2023 program sejuta rumah (PSR) sudah terealisasi sebanyak 480.438 unit.

Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan selama sembilan tahun terakhir sejak 2015 hingga 2022 realisasi PSR secara total sudah terealisasi 7,98 juta unit rumah kepada masyarakat.

BACA JUGA:

Program tersebut diharapkan bisa mempercepat peningkatan akses rumah layak huni dan menekan angka backlog perumahan.

"Pada periode tahun 2015 - 2022, angka capaian PSR cukup memuaskan, yaitu mencapai 7,98 juta unit, sedangkan capaian tahun 2023 hingga bulan Juli sebanyak 480.438 unit," ujar Iwan dalam acara Akad KPR Masal Bank BTN, Selasa (8/8/2023).

BACA JUGA:

Menurutnya kinerja Program Sejuta Rumah menunjukkan tren yang semakin positif setiap tahunnya, kecuali dua tahun terakhir ini, yang mengalami perlambatan akibat Covid-19.

Sehingga berdampak signifikan terhadap berbagai sektor, salah satunya adalah industri properti.

"Industri perumahan ini tetap tumbuh positif dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan PDB, serta memberikan multiplier effect kepada 174 sektor lainnya antara lain tenaga kerja, material, pengembang, perbankan, dan furniture," harapnya.