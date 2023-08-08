90% KPR Subsidi Didominasi Milenial

JAKARTA - Direktur Utama Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon Napitupulu mengatakan bahwa pemohon Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi didominasi oleh kelompok milenial sebanyak 90,94%.

Nixon menyebut, angka tersebut didapat berdasarkan jumlah pemohon KPR subsidi periode 2020 hingga Juli 2023.

"Jadi 90% yang akad KPR dengan Bank BTN sampai dengan Juli adalah para milenial," ujar Nixon saat Akad KPR Massal di Tangerang, Banten dikutip Antara, Selasa (8/8/2023).

Nixon menjelaskan, pada 2020 realisasi KPR subsidi untuk kelompok milenial telah menyerap sebanyak 92.448 unit atau senilai Rp13 triliun.

Di 2021, angka ini terus bertambah menjadi 96.700 unit atau Rp13,728 triliun. 2022 tercatat naik menjadi 123.133 unit atau senilai Rp18 triliun.