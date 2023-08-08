Kenapa Uang di ATM Bisa Hilang Sendiri? Berikut 5 Penyebabnya

JAKARTA – Kenapa uang di ATM bisa hilang sendiri? Mungkin itu salah satu pertanyaan yang sering ditanya masyarakat. Sebab saat melihat saldo di rekening tiba-tiba berkurang tanpa merasa menggunakannya untuk membayar tagihan atau menarik uang tunai di ATM.

Ternyata, uang saldo yang tiba-tiba berkurang sendiri di rekening bisa terjadi karena sejumlah faktor. Ada yang disebabkan oleh sistem perbankan seperti misalnya potongan administrasi, ada juga yang disebabkan oleh kejahatan perbankan sehingga saldo di rekening berkurang bahkan ada juga yang terkuras.

Berikut penjelasan kenapa uang di ATM bisa hilang sendiri:

1. Potongan Administrasi

Dalam setiap rekening bank pasti ada potongan administrasi setiap bulannya, di mana hal ini wajar mengingat berbagai pelayanan perbankan yang kamu gunakan melalui rekening kamu. Namun biasanya, potongan admistrasi ini jumlahnya tidak banyak, dan biayanya tergantung jenis rekening dan kartu ATM yang gunakan.

Contohnya rekening biasa dan prioritas, atau kartu ATM silver, gold dan platinum. Jadi, semakin tinggi level jenis rekening dan ATM kamu, semakin mahal biaya administrasi yang dipotong setiap bulannya.

2. Tagihan Autodebet

Tagihan autodebet juga bisa membuat uang di ATM hilang sendiri, karena sistem otomatis yang sudah terdata di bank. Biasanya, layanan autodebet ini digunakan untuk pembayaran tabungan berjangka, tagihan asuransi, tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan BPJS dan juga transfer otomatis ke nomor rekening tertentu.

Tentunya, layanan autodebet ini bisa digunakan atas persetujuan selaku pemilik rekening dan juga pihak bank.

3. Biaya Transaksi

Alasan lainnya kenapa uang di ATM hilang sendiri, lantaran adanya potongan untuk biaya transaksi. Setiap bertransaksi di ATM, baik itu pengecekan saldo, penarikan uang tunai maupun transfer akan dikenakan biaya, apalagi di mesin ATM yang bukan dikeluarkan oleh bank tempat kamu menjadi nasabah.

Seringkali hal ini tidak terpikirkan oleh, apalagi jika jarang mengecek saldo rekening secara berkala. Jadi, sebaiknya memilih bertransaksi di ATM milik bank yang sama dengan rekening.