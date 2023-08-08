8 Cara Buka Blokir Driver Maxim 2023

JAKARTA- Ada 8 cara buka blokir driver Maxim 2023 menarik diulas. Adapun istilah blokir adalah aksi yang diambil untuk menghentikan orang tertentu mengakses informasi.

Biasanya blokir ini pernah didapat oleh driver transportasi online termasuk MAxim. Ada beberapa alasan perusahaan memblokir akun driver, salah satunya adanya kritikan dari konsumen.

Berikut 10 cara buka blokir Driver Maxim 2023 dilansir dari berbagai sumber:

1. Langsung Datang ke Kantor Maxim

Cara pertama yang mudah adalah langsung mengunjungi kantor Maxim. Cara ini dilakukan apabila rumah Anda dekat dengan kantor cabangnya.

2. Siapkan semua persyaratan yang diperlukan lalu datanglah ke kantor Maxim terdekat.

3. Selanjutnya, ambil nomor antrian yang ada.