Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

8 Cara Buka Blokir Driver Maxim 2023

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |15:40 WIB
8 Cara Buka Blokir <i>Driver</i> Maxim 2023
Ilustrasi (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Ada 8 cara buka blokir driver Maxim 2023 menarik diulas. Adapun istilah blokir adalah aksi yang diambil untuk menghentikan orang tertentu mengakses informasi.

Biasanya blokir ini pernah didapat oleh driver transportasi online termasuk MAxim. Ada beberapa alasan perusahaan memblokir akun driver, salah satunya adanya kritikan dari konsumen.

Berikut 10 cara buka blokir Driver Maxim 2023 dilansir dari berbagai sumber:

1. Langsung Datang ke Kantor Maxim

Cara pertama yang mudah adalah langsung mengunjungi kantor Maxim. Cara ini dilakukan apabila rumah Anda dekat dengan kantor cabangnya.

2. Siapkan semua persyaratan yang diperlukan lalu datanglah ke kantor Maxim terdekat.

3. Selanjutnya, ambil nomor antrian yang ada.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170898/ojol-4YPQ_large.jpg
Temui Pimpinan DPR, Driver Ojol Tuntut Aturan Resmi soal Tarif Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170464/demo_ojol_hari_ini-lMHj_large.jpg
Demo Ojol 17 September Diharapkan Hasilkan Solusi Win-Win Bagi Semua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170456/aksi_demo_ojol-IW1T_large.jpg
Ojek Online Gelar Aksi Demo Hari Ini, Apa Tuntutannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170333/ojol-5yHV_large.jpg
Ada Aksi Demo 17 September, Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170069/menko_airlangga-CSMX_large.jpg
Prabowo Beri Diskon 50 Persen Iuran BPJS untuk Ojol, Supir hingga Kurir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167746/ojek_online-IAHa_large.jpg
Berapa Penghasilan Driver Ojol Setiap Bulan? Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement