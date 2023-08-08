Cara Mengatasi BCA Mobile yang Merah Terus

JAKARTA - Simak cara mengatasi BCA Mobile yang lampu indikatornya merah terus.

BCA Mobile akan menampilkan lampu indikator merah apabila terdapat masalah.

Terdapat berbagai faktor lampu indikator bewarna merah.

Seperti di perangkat Android yang tidak mendukung aplikasi BCA Mobile dan BCA Mobile yang belum di update ke versi terbaru.

Setelah mengetahui penyebab baru dapat dilakukan penanganan. Berikut cara mengatasi BCA Mobile yang merah terus.

1. Menutup Aplikasi BCA Mobile

Menutup aplikasi BCA Mobile dapat dilakukan supaya indikator lampu tidak merah terus dan berubah menjadi hijau. Lalu hapus riwayat dari aplikasi BCA Mobile.

2. Mulai Ulang Gawai

Memulai ulang gawai membuat kinerja aplikasi agar kembali normal. Kemudian coba buka BCA Mobile dan lihat apakah lampu indikator masih merah atau tidak.