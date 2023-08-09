Pantau Instagram Live MNC Sekuritas X IDX Islamic Market Pit Stop, Bahas Potensi Investasi di Pasar Modal Syariah

JAKARTA – MNC Sekuritas bersama IDX Islamic akan membahas potensi investasi di Pasar Modal Syariah. MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah. Produk dan transaksi keuangan syariah terus berkembang di Indonesia.

Pelaku industri jasa keuangan, bersaing untuk melakukan inovasi produk syariah agar dapat mendapatkan perhatian dari target penggunanya. Tidak jauh berbeda dengan pasar modal konvensional, pasar modal syariah juga menyediakan berbagai instrumen keuangan seperti saham, reksa dana, atau surat utang dengan menggunakan prinsip syariat Islam sebagai landasan utamanya. Lantas, bagaimana potensi investasi di pasar modal syariah Indonesia?