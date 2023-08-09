IHSG Sesi I Menguat 0,06% ke Level 6.872

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sesi pertama Rabu (9/8/2023) menguat 0,06% atau 3,85 poin ke level 6.872.

Indeks dibuka di level 6.868 dan sempat menyentuh angka tertingginya di level 6.901.

BACA JUGA:

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 15,12 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,62 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 787.053 kali.

Adapun, sebanyak 207 saham harganya menguat, 305 saham harganya turun dan 214 saham lainnya stagnan.

Adapun, sektor non siklikal memimpin kenaikan dengan menguat sebesar 0,58%, sektor siklikal naik 0,38%, sektor infrastruktur naik 0,36%, sektor kesehatan naik 0,31% dan sektor keuangan naik 0,07%.

Sementara itu, enam sektor lainnya mengalami koreksi dengan sektor teknologi turun cukup dalam sebesar 1,90%, sektor properti turun 0,80%, sektor transportasi turun 0,73%, sektor energi turun 0,59%, sektor bahan baku turun 0,57%, dan sektor industri turun 0,13%.

Di sisi lain, indeks LQ45 naik 0,19% ke level 964, indeks IDX30 naik 0,13% ke level 500, indeks MNC36 naik 0,56% ke level 372, serta indeks JII naik 0,08% ke level 552.