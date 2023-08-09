Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Jumlah Emiten Baru Melantai di Bursa Cetak Rekor

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |13:16 WIB
Jumlah Emiten Baru Melantai di Bursa Cetak Rekor
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Jumlah perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menembus rekor baru per hari ini Rabu (9/8/2023).

Sampai akhir pekan ini, terdapat 63 perusahaan tercatat baru.

 BACA JUGA:

Jumlah ini terhitung lebih tinggi dari pencatatan pada tahun 2022 yang mencapai 59 perusahaan.

Jika periodenya ditarik lebih lama lagi, maka angka pencatatan ini tertinggi setidaknya dalam kurun waktu lebih dari lima tahun terakhir, sesuai data Roadmap Pasar Modal Indonesia.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan pencapaian ini menandai adanya prospek positif terhadap pasar modal Indonesia. Dari 200 instrumen efek yang diincar, sedikit lagi bursa akan mencapai targetnya

Halaman:
1 2
