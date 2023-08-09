Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Siapa Pemilik Bumi Resources Tbk?

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |22:01 WIB
Siapa Pemilik Bumi Resources Tbk?
Siapa pemilik Bumi Resource Tbk (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Siapa pemilik Bumi Resources Tbk? PT Bumi Resources Tbk (BUMI) merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan Indonesia.

Dirangkum Okezone, Rabu (9/8/2023), kini mayoritas saham dari PT Bumi Resources Tbk dimiliki oleh Bakrie Group, sebuah kelompok usaha yang didirikan oleh Achmad Bakrie pada 1942. Awalnya, Bakrie Group hanya memiliki 25% saham dari PT Bumi Resources Tbk pada 1997.

Dia menduduki posisi pertama sebagai orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan mencapai USD5,4 miliar versi majalah Forbes 2007.

Di awal pendiriannya, BUMI muncul dengan nama PT Bumi Modern dan merupakan pengelola dari Hotel Bumi Hyatt Surabaya, sebuah hotel bintang lima pertama di Jawa Timur. Awalnya, Bumi Modern berada di bawah naungan perusahaan asuransi Bumiputera 1912 dan Peter Sondakh yang merupakan pendiri dari Rajawali Corpora.

Halaman:
1 2
