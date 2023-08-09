Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

HUT ke-46 Tahun, Ini Sejarah Pasar Modal di Indonesia

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |06:03 WIB
HUT ke-46 Tahun, Ini Sejarah Pasar Modal di Indonesia
HUT Pasar Modal Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Tanggal 10 Agustus diperingati sebagai hari ulang tahun pasar modal Indonesia. Tahun ini merupakan Hari Ulang Tahun Pasar Modal Indonesia ke 46 tahun.

Melansir laman BEI, Kamis (10/8/2023), secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia.

Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman.

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada 10 Agustus 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/278/3168421/bei-IKME_large.jpg
Investor Pasar Modal RI Meledak Jadi 18 Juta hingga 44 Emiten Siap Buka-bukaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166809/menko_airlangga-OKi4_large.png
Tenang Investor, Ini Bukti Fundamental Ekonomi Indonesia Solid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/278/3161961/sri_mulyani-lmKU_large.jpg
Sri Mulyani Berharap Pasar Modal RI Lindungi Investor Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/278/3123404/akulaku-Orw0_large.jpg
Andalkan Bisnis Paylater, Akulaku Kaji Masuk Pasar Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/278/3121916/pasar_modal-zXnL_large.jpg
AEI, APEI dan AMII Perkuat Ekosistem Pasar Modal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/278/3119105/pasar_modal-5Ctv_large.jpg
Pelaku Pasar Modal Optimistis Hadapi Kondisi yang Menantang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement