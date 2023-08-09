Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Setara China-India, Jokowi Pamer Ekonomi Indonesia Tumbuh Lebih dari 5%

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |12:13 WIB
Setara China-India, Jokowi Pamer Ekonomi Indonesia Tumbuh Lebih dari 5%
Presiden Jokowi. (Foto: Antara)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia termasuk dalam tiga negara anggota G20 yang mampu mencapai pertumbuhan ekonomi melebihi 5%, bersama dengan India dan China.

"Di G20, negara-negara G20 yang tumbuh di atas 5 persen itu hanya Indonesia, India, RRT (China)," kata Jokowi dalam Munas Real Estate Indonesia (REI) 2023 di Jakarta seperti dilansir Antara, Rabu (9/8/2023).

 BACA JUGA:

G20 merupakan forum multilateral yang terdiri atas 19 negara dan 1 kawasan Uni Eropa, dengan kontribusi 79 persen terhadap perdagangan global dan 85% perekonomian dunia.

Jokowi mengatakan pada kuartal II tahun 2023, ekonomi Indonesia masih tumbuh di atas 5% yakni 5,17% secara tahunan (yoy).

 BACA JUGA:

Atas pencapaian itu, lanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mencapai 5 persen dalam tujuh kuartal berturut-turut.

"Kinerja ekonomi kita sudah membaik, ini disampaikan Pak Totok (Totok Lusida) Ketua REI. Sudah diumumkan Senin kemarin pertumbuhan ekonomi kita 5,17%," kata Jokowi.

Dia juga menekankan bahwa daya saing Indonesia telah meningkat 10 peringkat menjadi peringkat 34 dari peringkat 44.

Kenaikan 10 peringkat tersebut merupakan yang tertinggi di dunia.

