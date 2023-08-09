Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Investasi Masuk ke Jawa Barat Lebih dari Rp800 Triliun Selama 5 Tahun

Arif Budianto , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |13:03 WIB
Investasi Masuk ke Jawa Barat Lebih dari Rp800 Triliun Selama 5 Tahun
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. (Foto: MPI)
A
A
A

BANDUNG - Angka investasi masuk ke Jawa Barat dalam lima tahun terakhir tercatat lebih dari Rp800 triliun.

Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat, seiring banyaknya proyek investasi yang akan ditawarkan.

 BACA JUGA:

"Selama lima tahun saya menjabat, kami sudah mendeliver lebih dari Rp800 triliun investasi di Jawa Barat. Rekornya tahun lalu mencapai Rp174 triliun. Uang sebanyak itu sudah mampu pergerakan ekonomi Jawa Barat," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada acara West Java Investment Summit (WJIS) 2023 di Convention Hall, Mason Pine Hotel, Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat, Rabu (9/8/2023).

Menurut dia, ada beberapa alasan kenapa Jawa Barat menjadi tujuan investasi.

Pertama terkait kesiapan infrastruktur Jawa Barat. Saat ini ada sembilan proyek tol yang sedang dan telah dibangun. Kedua, Jabar responsif terhadap ekosistem investasi, dan kesiapan SDM dengan banyaknya universitas di Jawa Barat.

"Bukti Jawa Barat responsif adalah dari sisi birokrasi semakin mudah. Dari izin pada 2018 hanya 7.000-an, melompat ke sekitar 25.000 di tahun 2022 ini. Artinya secepat itu dalam setahun perizinan kita diakses oleh masyarakat," katanya.

Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung, menyampaikan, Indonesia merupakan tempat yang sangat prospektif bagi investor untuk berinvestasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185188/investasi-u4hc_large.JPG
Buka Peluang Kerja Sama Investasi, Formas Jalin Kolaborasi dengan Investor China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184531/investasi_di_indonesia-BbTo_large.jpg
Wamen Investasi Ungkap Toyota Bakal Bangun Pabrik Etanol di Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184526/wamen_investasi_soal_ormas_palak_investasi-7SiI_large.jpg
Aksi Premanisme dan Ormas Bikin Biaya Investasi di Indonesia Bengkak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181873/investasi_di_jakarta-KxHA_large.jpg
Investasi Melesat Tembus Rp204,2 Triliun, Jakarta Jadi Daya Tarik Ekonomi Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180582/menko_airlangga-MImJ_large.jpg
Indonesia dan Korea Selatan Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ini Daftar Proyeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178724/emas-Z7cv_large.jpg
Tingkatkan Literasi Keuangan Orang RI, Harga Emas Naik Langsung Beli Ketika Turun Bingung
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement