HOME FINANCE HOT ISSUE

PMN Waskita Karya Dialihkan ke Hutama Karya, Proyeknya Bagaimana?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |13:20 WIB
PMN Waskita Karya Dialihkan ke Hutama Karya, Proyeknya Bagaimana?
Waskita Karya. (Foto: Waskita)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya Tbk, tetap berjalan, meski Penyertaan Modal Negara (PMN) perusahaan senilai Rp 3 triliun dialihkan ke PT Hutama Karya (Persero).

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, Waskita saat ini masih dalam tahapan restrukturisasi keuangan. Namun begitu, dia yakin optimalisasi pembangunan nasional akan terus dilakukan.

 BACA JUGA:

“Waskita saat ini sedang dalam tahap restrukturisasi dan perbaikan tata kelola untuk transformasi bisnis," ujar Erick kepada wartawan, Rabu (9/8/2023).

Adapun pengalihan PMN Waskita Karya ke Hutama Karya dialokasikan untuk merampungkan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapalbetung) tahap II dan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) seksi III.

“Masuknya PMN melalui Hutama Karya dalam rangka penyelesaian proyek strategis nasional untuk menyelesaikan proyek Jalan Tol Kapal Betung dan Bocimi sehingga pekerjaan proyek bisa jalan," katanya.

 BACA JUGA:

Penyelesaian pembangunan jalan tol yang dikerjakan Hutama Karya dipandang bisa meningkatkan nilai investasi Waskita Karya. Sehingga, perusahaan dapat mempercepat program asset recycling.

Halaman:
1 2
