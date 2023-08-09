Walt Disney Bakal Kembangkan AI, Jadi Ancaman bagi Aktor dan Penulis?

JAKARTA – Walt Disney akan mempelajari kecerdasan buatan. Namun hal itu dikhawatirkan membatasi eksploitasi industri terhadap teknologi tersebut.

Dilansir Reuters di Jakarta, Rabu (9/8/2023), tim yang dibentuk oleh Walt Disney itu diluncurkan awal tahun ini, sebelum pemogokan para penulis Hollywood.

Menurut tiga orang sumber kepada Reuters, tim ini ingin mengembangkan aplikasi AI secara internal serta membentuk kemitraan dengan perusahaan-perusahaan rintisan.

Sebagai bukti ketertarikannya, Disney membuka 11 lowongan pekerjaan saat ini yang mencari kandidat dengan keahlian dalam kecerdasan buatan atau pembelajaran mesin.

Posisi-posisi tersebut menyentuh hampir setiap sudut perusahaan Walt Disney Studios.

Mulai dari taman hiburan dan grup teknik perusahaan, Walt Disney Imagineering, serta televisi bermerek Disney dan tim periklanan yang ingin membangun sistem iklan bertenaga AI generasi mendatang.