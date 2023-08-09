Kerugian Indonesia Akibat Korupsi 2022-2023

JAKARTA – Kerugian Indonesia akibat korupsi 2022-2023. Korupsi di Indonesia adalah masalah yang serius.

Hal yang cukup disayangkan, korupsi di Indonesia paling besar terjadi di lingkungan pemerintahan. Terkadang karena sering terjadi, masalah tersebut menjadi hal yang biasa. Padahal seharusnya tidak bisa.

Korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan ini, berpengaruh terhadap beberapa sektor pekerjaan yang ada di Indonesia.

Berikut ini, beberapa kerugian yang dialami Indonesia akibat masalah korupsi sepanjang tahun 2022-2023.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kasus korupsi cukup sering terjadi di 2 tahun terakhir ini. Beberapa sektor yang memiliki kerugian terbesar akibat korupsi.

Peringkat pertama, sektor dengan kerugian terbesar akibat korupsi adalah di sektor perdagangan. Nilai kerugiannya mencapai Rp20,9 triliun. Secara kuantitas kasus, sektor ini menyumbang 10 kasus pada tahun 2022.