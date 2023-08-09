Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jembatan Ancol-Jakarta International Stadium Telan Biaya Rp 80 Miliar, Kapan Dibangunnya?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |17:23 WIB
Jembatan Ancol-Jakarta International Stadium Telan Biaya Rp 80 Miliar, Kapan Dibangunnya?
Stadion JIS (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) pendukung Jakarta International Stadium (JIS) mulai dikerjakan pekan depan. Proyek tersebut menelan anggaran sebesar Rp80 miliar.

Pendanaan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), terutama sisa dana tender sejumlah proyek tahun ini dengan total nilai kurang lebih Rp100 miliar.

"Nah itu kalau JPO-nya sendiri 430 meter atau 450 meter itu setahu saya Rp80 miliar - Rp70 miliar atau Rp80 miliar (pendanaan)," ujar Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja, saat ditemui wartawan, Rabu (9/8/2023).

Meski mulai dikerjakan pekan depan, Kementerian PUPR hingga kini belum menetapkan kontraktor dari proyek tersebut. Artinya, belum diketahui apakah BUMN Karya atau pihak swasta yang dipercaya pemerintah pusat membangun fasilitas pendukung lapangan hijau milik pemerintah DKI Jakarta itu.

"Ya kontraktornya belum, ya mudah-mudahan dalam minggu depan udah ada dan bisa kerja," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/470/2919691/disorot-biaya-renovasi-ganti-rumput-jis-rp6-miliar-demi-piala-dunia-u-17-2023-siuGjpWQoC.jpg
Disorot, Biaya Renovasi Ganti Rumput JIS Rp6 Miliar demi Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/320/2919609/nonton-piala-dunia-u-17-2023-di-jis-lebih-mudah-dan-nyaman-lewat-jpo-senilai-rp95-miliar-NHw8As5tNe.jpg
Nonton Piala Dunia U-17 2023 di JIS Lebih Mudah dan Nyaman Lewat JPO Senilai Rp95 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/11/320/2918596/5-fakta-piala-dunia-u-17-indonesia-cetak-sejarah-hingga-berdampak-pada-umkm-V3UugzlzGI.jpg
5 Fakta Piala Dunia U-17 Indonesia Cetak Sejarah hingga Berdampak pada UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/11/320/2918679/piala-dunia-u-17-gairahkan-ekonomi-dan-pariwisata-di-jawa-timur-uKhsRo7k3s.jpg
Piala Dunia U-17 Gairahkan Ekonomi dan Pariwisata di Jawa Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/470/2917561/pemilik-4-stadion-piala-dunia-u-17-2023-yang-dipuji-habis-habisan-mJPJKWiFhU.jpg
Pemilik 4 Stadion Piala Dunia U-17 2023 yang Dipuji Habis-habisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/470/2917199/ini-sosok-pemilik-4-stadion-piala-dunia-u-17-2023-indonesia-el0DJgGaAB.jpg
Ini Sosok Pemilik 4 Stadion Piala Dunia U-17 2023 Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement