Jembatan Ancol-Jakarta International Stadium Telan Biaya Rp 80 Miliar, Kapan Dibangunnya?

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) pendukung Jakarta International Stadium (JIS) mulai dikerjakan pekan depan. Proyek tersebut menelan anggaran sebesar Rp80 miliar.

Pendanaan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), terutama sisa dana tender sejumlah proyek tahun ini dengan total nilai kurang lebih Rp100 miliar.

"Nah itu kalau JPO-nya sendiri 430 meter atau 450 meter itu setahu saya Rp80 miliar - Rp70 miliar atau Rp80 miliar (pendanaan)," ujar Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja, saat ditemui wartawan, Rabu (9/8/2023).

Meski mulai dikerjakan pekan depan, Kementerian PUPR hingga kini belum menetapkan kontraktor dari proyek tersebut. Artinya, belum diketahui apakah BUMN Karya atau pihak swasta yang dipercaya pemerintah pusat membangun fasilitas pendukung lapangan hijau milik pemerintah DKI Jakarta itu.

"Ya kontraktornya belum, ya mudah-mudahan dalam minggu depan udah ada dan bisa kerja," katanya.