HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Kecamatan Teramai di Kabupaten Grobogan

Hafizhuddin , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |17:26 WIB
5 Kecamatan Teramai di Kabupaten Grobogan
5 Kecamatan Teramai di Kabupaten Grobogan. (Foto: Okezone.com/Wisata Grobogan)
JAKARTA - 5 kecamatan teramai di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Indonesia. Sekalipun Grobogan termasuk kabupaten yang memiliki area tanah terluas ke-2 dengan 2.023,86 Km persegi, jumlah penduduknya ternyata hanya berada di posisi ke-6 di antara seluruh kabupaten Jawa Tengah, 1.470.150 jiwa.

Kepadatan penduduk Grobogan berada di 730 jiwa/Km persegi dan menjadikannya berada di atas rata-rata kepadatan penduduk dunia.

Wilayah Kabupaten Grobogan sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang dan Demak, sebelah utara dengan Kudus, Pati, dan Blora, sebelah timur dengan Blora dan sebelah selatan berbatasan dengan Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Kabupaten Semarang.

Kabupaten Grobogan berjarak 6 Km dari selatan Kota Purwodadi, ibu kota Grobogan. Wilayahnya terbagi atas 7 kelurahan, 273 desa dan 19 kecamatan—BPS 2022.

Dari 19 kecamatan tersebut, berikut 5 kecamatan teramai di Kabupaten Grobogan—BPS 2021:

1. Purwodadi

Penduduk di Kecamatan Purwodadi mencapai 141.973 jiwa. Menjadikannya sebagai populasi terbanyak di Kabupaten Grobogan, dengan kepadatan hingga 1808 jiwa/Km2.

2. Toroh

Di posisi kedua ada Toroh yang penduduknya sebanyak 119.662 jiwa. Dengan kepadatan penduduk 940 jiwa/Km2.

3. Pulokulon

Kecamatan Pulokulon berada di urutan ketiga populasi terbanyak, jumlah penduduknya 111.957 jiwa. Kepadatannya berada di angka 814 jiwa/Km2.

