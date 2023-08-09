Advertisement
Siapa Pemilik Miss Universe Indonesia?

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |17:44 WIB
JAKARTA – Siapa pemilik Miss Universe Indonesia? kontes kecantikan yang diadakan setiap tahun di Indonesia. 

Beberapa waktu lalu, Poppy Capella yang sempat menjadi perbincangan hangat setelah pesta perdana Miss Universe Indonesia karena terlibat skandal pelecehan seksual dan kecurangan saat Miss Universe Indonesia 2023.

Dilansir Okezone dari berbagai sumber, Poppy Capella merupakan pemegang lisensi organisasi Miss Universe Indonesia.

Poppy Capella lahir pada 22 Oktober 1991 di Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelum menjadi bagian dari Miss Universe Indonesia, dia lebih dulu dikenal sebagai penyanyi dangdut dan memulai debut kariernya di tahun 2011 lalu dengan judul Bukan Seperti Film.

Setelah itu, dia lanjut merilis single lagu Ta.. Ti.. Tut (2018), serta And I’m Going Down (2021).

Pada 2019 lalu, Poppy menikah dengan seorang pebisnis terkemuka, Datuk Wira Justin Lim Hwa Tat di Malaysia.

Nama Poppy kembali dikenal seusai dirinya menjadi pemegang lisensi organisasi Miss Universe Indonesia. Kontes kecantikan yang belum lama dibentuk ini akan mengirimkan wakilnya ke ajang internasional Miss Universe.

Tahun 2023 ini adalah tahun pertama Miss Universe Indonesia mengirimkan wakil ke ajang tersebut. Sebelumnya Yayasan Puteri Indonesia yang mengirimkan wakil ke ajang internasional Miss Universe.

