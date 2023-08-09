Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Anggarkan Rp 1,9 Triliun untuk Renovasi 22 Stadion di 2024

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |18:12 WIB
Sri Mulyani Anggarkan Rp 1,9 Triliun untuk Renovasi 22 Stadion di 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah memutuskan pendanaan untuk merenovasi 22 stadion masuk dalam Pagu Anggaran Tahun 2024. Total dana yang akan dialokasikan mencapai Rp 1,9 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyatakan, keputusan penganggaran 22 stadion sudah disampaikan saat sidang Paripurna antara pemerintah dan DPR RI.

"Kalau (anggaran renovasi) 22 stadion itu nanti 2024 dialokasikan, ini tadi baru rapat, sidang Kabinet, Paripurna APBN 2024, Menteri Keuangan renovasi stadion," ujar Basuki saat ditemui di tempat kerjanya, Rabu (9/8/2023).

Kementerian PUPR awalnya mengusulkan agar dana perbaikan 22 lapangan sepak bola bisa masuk dalam APBN 2023. Sehingga, pencairannya bisa terealisasi tahun ini.

"Kita kan usul tahun ini, tapi masuk anggaran 2024, itu sudah ada di program 2024 yang disampaikan Menteri Keuangan," ucapnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
