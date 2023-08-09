Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jelang Piala Dunia U-17, Erick Thohir Siapkan 4 Stadion

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |18:20 WIB
Jelang Piala Dunia U-17, Erick Thohir Siapkan 4 Stadion
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Kementerian BUMN)
JAKARTA - Pemerintah terus menggodok berbagai persiapan menjelang Piala Dunia U-17 di Indonesia. Salah satunya dengan merenovasi empat stadion utama.

Adapun keempat stadion yang mengalami renovasi adalah Jakarta International Stadium (JIS), Stadion Manahan, Solo, Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, dan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.

Terkait hal itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi, pun menggelar rapat bersama.

"Alhamdulillah FIFA sudah meninjau langsung dari 28 Agustus-2 Juli lalu mengenai proposal persiapan Piala Dunia U-17 di Indonesia. Dari usulan delapan stadion, mengerucut menjadi empat stadion," ujar Erick usai rapat di kantor Kementerian PUPR, Rabu (9/8/2023).

Dia menyampaikan PSSI bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus bersinergi dalam memastikan kesiapan menyambut Piala Dunia U-17.

"Ini tinggal 93 hari lagi, jadi karena persiapannya singkat dan ada hal-hal yang harus disepakati, apakah pendanaan, logistik, dan lain-lain, makanya kita mau seefisien mungkin. InsyaAllah kita jadi panggung dunia dan kita persiapkan sebagai tuan rumah yang baik dan timnasnya dengan baik," kata mantan Presiden Inter Milan tersebut.

Senada, Basuki Hadimuljono mengatakan empat stadion tengah dalam masa perbaikan. Misalnya, JIS yang harus segera diselesaikan, seperti persoalan kondisi rumput hingga akses jalan menuju stadion.

Topik Artikel :
U-17 Erick Thohir Bola FIFA BUMN
