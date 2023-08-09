Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengusaha Warteg Akui Terbantu dengan Program KUR

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |18:24 WIB
Pengusaha Warteg Akui Terbantu dengan Program KUR
Pengusaha warteg. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Penganugerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Award Kategori Provinsi Tahun 2022 di Pos Bloc, Jakarta.

Tidak hanya itu, hari ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman penyaluran KUR bagi Paguyuban Warteg Kharisma Bahari dengan Bank BNI.

 BACA JUGA:

Pendiri dan pemilik dari warteg Kharisma Bahari Sayudi mengatakan bahwa dengan adanya penandatanganan ini akan memberikan manfaat bagi para pelaku UMKM.

Adapun saat ini warteg Kharisma Bahari telah tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Tercatat ada 1.000 lebih gerai tersebut.

Pasalnya kata Sayudi, modal pertama ia memulai mendirikan warteg Kharisma Bahari adalah dengan menggunakan program KUR dari pemerintah.

"Jadi program seperti ini akan membantu masyarakat yang ingin membuka usaha," katanya di Pos Bloc, Rabu (9/8/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/455/3185389/halal-KZ2o_large.jpg
Kuota Sertifikasi Halal Gratis untuk 1,35 Juta UMKM di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3184958/rokok-1TrD_large.jpg
UMKM Tolak Raperda KTR, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/455/3184328/umkm-iW4J_large.jpg
Kampus UMKM Kelas Online, Siap Tingkatkan Penjualan di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184096/maman-C0bV_large.png
KUR di Bawah Rp100 Juta Tak Boleh Pakai Agunan, Menteri UMKM Sanksi Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/455/3184092/umkm-elP8_large.jpg
Tarif PPh Final UMKM 0,5 Persen Jadi Permanen, Omzet di Bawah Rp500 Juta Bebas Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/455/3182188/umkm-cFr9_large.jpg
Saatnya Unjuk Gigi, UMKM Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement