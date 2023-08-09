Pengusaha Warteg Akui Terbantu dengan Program KUR

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Penganugerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Award Kategori Provinsi Tahun 2022 di Pos Bloc, Jakarta.

Tidak hanya itu, hari ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman penyaluran KUR bagi Paguyuban Warteg Kharisma Bahari dengan Bank BNI.

Pendiri dan pemilik dari warteg Kharisma Bahari Sayudi mengatakan bahwa dengan adanya penandatanganan ini akan memberikan manfaat bagi para pelaku UMKM.

Adapun saat ini warteg Kharisma Bahari telah tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Tercatat ada 1.000 lebih gerai tersebut.

Pasalnya kata Sayudi, modal pertama ia memulai mendirikan warteg Kharisma Bahari adalah dengan menggunakan program KUR dari pemerintah.

"Jadi program seperti ini akan membantu masyarakat yang ingin membuka usaha," katanya di Pos Bloc, Rabu (9/8/2023).