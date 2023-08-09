KEK MNC Lido City Tawarkan Investasi ke Investor Dalam dan Luar Negeri

BANDUNG - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City ikut hadir dalam gelaran West Java Investments Summit (WJIS) di Mason Pine, Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat, Rabu (9/8/2023).

Acara yang digelar oleh Bank Indonesia Jawa Barat dan Pemprov Jabar ini menghadirkan puluhan investor dari berbagai negara dan investor dalam negeri. KEK MNC Lido City berkesempatan memaparkan potensi investasi di kawasan tersebut.

Wakil Direktur Utama PT MNC Land Tbk. Edwin Darmasetiawan mengaku mengaku mengapresiasi acara WJIS yang rutin digelar ini. Acara ini menjadi ajang bagi perusahaan di Jawa Barat menawarkan potensi investasinya.

Menurut dia, banyak benefit yang didapat dari berinvestasi di KEK MNC Lido City. Benefit tersebut diberikan dalam bentuk fiskal dan non fiskal yang difasilitasi oleh pemerintah.

"Kami memiliki benefit fiskal dan nonfiskal. Pada fiskal misalnya, pemerintah menawarkan pengurangan PPN, PPNBN, pengurangan bea impor masuk, cukai dan lainnya, " jelas dia.