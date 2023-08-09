Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Airlangga: Pemprov Jadi Kunci Tingkatkan Akses KUR ke Masyarakat

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |18:38 WIB
Menko Airlangga: Pemprov Jadi Kunci Tingkatkan Akses KUR ke Masyarakat
Menko Airlangga Hartarto. (Foto: Kemenko)
JAKARTA - Pemerintah melakukan perubahan fundamental pada kebijakan KUR yang mulai berlaku di awal tahun 2023.

Hal itu berdasarkan evaluasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2022.

Kebijakan tersebut pun tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenko 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Adapun tujuan utama dari perubahan kebijakan tersebut adalah untuk mendorong peningkatan kualitas KUR melalui optimalisasi jumlah debitur baru dan debitur graduasi.

Hingga akhir Semester I Tahun 2023, implementasi kebijakan baru KUR telah mampu mendorong jumlah debitur baru dan debitur graduasi. Hal ini menunjukan bahwa semakin banyak UMKM yang dapat mengakses KUR dan skala usahanya berhasil naik kelas.

Dari sisi kuantitas, penyaluran KUR tetap terjaga dengan tren positif yang ditunjukkan dengan total penyaluran KUR pada posisi 31 Juli 2023 sebesar Rp126,63 triliun yang diberikan kepada 2,3 juta debitur dengan NPL tetap terjaga di level 1,63%.

Memperhatikan penyaluran KUR Semester I Tahun 2023 telah kembali ke pola normal sebelum pandemi Covid-19 dan setelah pencabutan PPKM, Pemerintah telah memutuskan penyesuaian target plafon KUR menjadi sebesar Rp297 triliun.

