HOME FINANCE HOT ISSUE

Bertemu Ketua OJK, Hipmi Dorong UMKM Naik Kelas

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |19:33 WIB
Bertemu Ketua OJK, Hipmi Dorong UMKM Naik Kelas
Hipmi Dorong UMKM Naik Kelas. (Foto: Okezone.com/Kemenkop)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) mendorong pelaku UMKM naik kelas. Hal ini disampaikan melalui Bidang II - Keuangan, Perbankan & Perencanaan Pembangunan yang diketuai oleh Vasco Ruseimy dalam audiensi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam pertemuan tersebut, HIPMI memberikan usulan kolaborasi dengan OJK dalam rangka upaya membuat para pengusaha UMKM Tanah Air bisa naik kelas.

Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Anggawira mengajukan usulan yang dipandang menjadi realisasi kolaborasi antara organisasinya dengan OJK dalam rangka mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia.

“Kami mengajukan kepada Pak Mahendra agar mengakomodir program serta kebijakan yang sifatnya bisa disesuaikan terhadap kebutugan serta keluhan yang dirasakan oleh para anggota HIPMI di seluruh wilayah Indonesia. Ini penting dalam rangka usaha UMKM para anggota HIPMI dapat meningkat dari sisi skala ke yang lebih besar. Hal ini tentu saja bisa memiliki dampak ikutan yang baik untuk perekonomian daerah,” ujar Anggawira, Rabu (9/8/2023).

Ketua Bidang II BPP HIPMI juga menyampaikan kesiapannya dalam rangka membantu kerja OJK. Di mana menurut Vasko ranah literasi keuangan tepat dijadikan fokus kemitraan antara Bidang II BPP HIPMI serta lembaga pengawas independen yang bertugas dalam rangkan pengawasan berbagai aktivitas di sektor jasa keuangan tersebut.

“Kami siap bekerjasama untuk menjadi mitra OJK dalam sosialisasi dan edukasi mengenai investasi ilegal, ancaman phising rekening perbankan, dan lainnya. Di mana langkah ini kami rasa memang diperlukan agar hal-hal tersebut dapat tersampaikan kepada seluruh pengusaha muda dan lapisan masyarakat di seluruh Indonesia,” tutur Vasko.

