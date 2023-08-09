Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bayar Tol Tanpa Sentuh Jadi Diterapkan Tahun Ini? Begini Jawaban PUPR

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |19:37 WIB
Bayar Tol Tanpa Sentuh Jadi Diterapkan Tahun Ini? Begini Jawaban PUPR
Bayar Tol Tanpa Henti. (Foto: Okezone.com/Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan bahwa saat ini belum menerima rencana kerja terkait pengimplementasian tol nir sentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF).

"Sudah berkirim surat ke kita untuk segera memulai persiapan-persiapan menuju penerapan. Tapi kita akan lihat rencana kerjanya. Kalau rencana kerjanya sendiri kami belum terima," ujar Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja, Rabu (9/8/2023).

Sehingga kata Endra, kemungkinan penerapan teknologi tol nirsentuh itu bakal molor dari targetnya. Hal itu melihat dari sisi teknologi yang digunakan untuk MLFF yang saat ini masih sangat baru di Indonesia. Sehingga untuk penerapannya juga membutuhkan waktu.

Akan tetapi, Endra memastikan untuk lokasi uji cobanya masih sama, yaitu di Tol Bali-Mandara. Pertimbangannya, volume lalin di ruas tersebut masih belum terlalu ramai, kemudian untuk rutenya juga tidak terlalu panjang sehingga dinilai cukup ideal untuk untuk dijadikan tempat uji coba teknologi baru.

Endra berharap agar uji coba teknologi baru itu dapat di implementasikan pada tahun ini. Terutama pasca adanya pembentukan tim baru dari PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) yang bakal mengurus proyek tersebut.

"Mudah-mudahan (tahun ini uji coba), tapi kan kita belum terima loh ya rencana kerjanya. Cuma yang kita terima bahwa mereka sudah menyiapkan tim baru dan akan segera menyampaikan (rencana kerja)," sambung Endra.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184705/jalan_tol_trans_sumatera-tgLx_large.jpg
Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Beroperasi pada Libur Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182891/ruas_jalan_tol-6euL_large.jpg
Tarif 2 Ruas Tol Bakal Naik di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180585/jalan_tol-SUrc_large.jpg
Tarif Tol Cipularang Belum Naik, Ternyata Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180568/jalan_tol-uqvR_large.jpg
Diskon Tarif Tol saat Nataru Masih Alot, Menteri PU: Menggerus Keuntungan BUJT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172258/gerbang_jalan_tol_ditutup-QZVL_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Sampai Besok, Berikut Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170066/jalan_tb_simatupang-4GFM_large.jpg
Atasi Macet TB Simatupang, Kemenhub Bakal Batasi Kendaran Masuk Jakarta?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement