El Nino Berkepanjangan, Petani Siap Diguyur Bantuan Rp5 Miliar

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyiapkan bantuan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk alat mesin pertanian (Alsintan) sebesar Rp5 miliar kepada kelompok tani. Bantuan tersebut ditujukan untuk mengantisipasi adanya badai El Nino yang panjang di wilayah Indonesia.

"KUR Alsintan nah ini yang mewakili kelompok pertanian, sudah kita siapkan apalagi presiden tadi memberikan tanggapan menghadapi El Nino yang panjang. Jadi pak gubernur kita siapkan sampai Rp5 miliar untuk kelompok tani," katanya dalam sambutannya Penganugerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Award Kategori Provinsi Tahun 2022 di Pos Bloc, Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bantuan berupa KUR Alsintan ini bisa lebih di dorong untuk wilayah-wilayah yang memang menjadi lumbung beras nasional.

"Pak Wagub ini bisa di dorong, terutama wilayah Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan yang menjadi lumbung beras nasional," katanya.

Sementara itu, Airlangga melaporkan bahwa per 31 Juli 2023 penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah mencapai Rp 126,3 triliun.

Airlangga mengatakan bahwa penyaluran KUR tahun ini mengalami tren yang positif. Di mana penyaluran KUR bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) telah mengalir kepada 2,3 juta debitur dengan Non Performing Loan (NPL) yang terjaga di 1,63%.