Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa Kabar Jalan Rusak Parah di Lampung yang Disorot Jokowi?

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |20:08 WIB
Apa Kabar Jalan Rusak Parah di Lampung yang Disorot Jokowi?
Jalan Rusak di Lampung. (Foto: okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengungkapkan progres penyelesaian jalan rusak di Lampung segera selesai akhir 2023. Jalan rusak tersebut pun sempat disoroti Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Arinal mengatakan, saat ini Pemda dan stakeholder terkait terus melakukan pengerjaan perbaikan.

"Sedang dikerjakan. Jadi akhir tahun selesai dalam posisi 90% baik ya. Akhir tahun selesai," katanya saat ditemui di Pos Bloc, Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan tinjauan secara langsung ke Jalan Terusan Ryacudu yang menuju Kota Baru, Kecamatan Setempat.

Presiden Jokowi didamping Menteri BUMN Erik Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melakukan inspeksi jalan rusak di Lampung.

Jokowi menyaksikan kondisi jalan sangat rusak parah. Naik mobil kepresidenan jenis sedan, Jokowi melintasi Jalan Terusan Ryacudu, Lampung. Kondisi jalan yang dilalui sepenuhnya rusak parah.

Presiden Jokowi ingin memastikan kebenaran banyaknya jalanan rusak di Lampung yang videonya viral di dunia maya, sehingga berencana melakukan kunjungan kerja ke provinsi itu.

Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan perbaikan jalan rusak di Lampung dipastikan akan dimulai pada Juli 2023. Koordinasi lintas kementerian masih terus dilakukan untuk melaksanakan perbaikan.

Dia mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan pendataan dan juga survei ruas jalan yang rusak di seluruh provinsi oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang ada di daerah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184705/jalan_tol_trans_sumatera-tgLx_large.jpg
Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Beroperasi pada Libur Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182891/ruas_jalan_tol-6euL_large.jpg
Tarif 2 Ruas Tol Bakal Naik di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180585/jalan_tol-SUrc_large.jpg
Tarif Tol Cipularang Belum Naik, Ternyata Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180568/jalan_tol-uqvR_large.jpg
Diskon Tarif Tol saat Nataru Masih Alot, Menteri PU: Menggerus Keuntungan BUJT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172258/gerbang_jalan_tol_ditutup-QZVL_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Sampai Besok, Berikut Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170066/jalan_tb_simatupang-4GFM_large.jpg
Atasi Macet TB Simatupang, Kemenhub Bakal Batasi Kendaran Masuk Jakarta?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement