Apa Kabar Jalan Rusak Parah di Lampung yang Disorot Jokowi?

JAKARTA - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengungkapkan progres penyelesaian jalan rusak di Lampung segera selesai akhir 2023. Jalan rusak tersebut pun sempat disoroti Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Arinal mengatakan, saat ini Pemda dan stakeholder terkait terus melakukan pengerjaan perbaikan.

"Sedang dikerjakan. Jadi akhir tahun selesai dalam posisi 90% baik ya. Akhir tahun selesai," katanya saat ditemui di Pos Bloc, Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan tinjauan secara langsung ke Jalan Terusan Ryacudu yang menuju Kota Baru, Kecamatan Setempat.

Presiden Jokowi didamping Menteri BUMN Erik Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melakukan inspeksi jalan rusak di Lampung.

Jokowi menyaksikan kondisi jalan sangat rusak parah. Naik mobil kepresidenan jenis sedan, Jokowi melintasi Jalan Terusan Ryacudu, Lampung. Kondisi jalan yang dilalui sepenuhnya rusak parah.

Presiden Jokowi ingin memastikan kebenaran banyaknya jalanan rusak di Lampung yang videonya viral di dunia maya, sehingga berencana melakukan kunjungan kerja ke provinsi itu.

Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan perbaikan jalan rusak di Lampung dipastikan akan dimulai pada Juli 2023. Koordinasi lintas kementerian masih terus dilakukan untuk melaksanakan perbaikan.

Dia mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan pendataan dan juga survei ruas jalan yang rusak di seluruh provinsi oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang ada di daerah.