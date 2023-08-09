Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Ridwan Djamaluddin Tembus Rp16 Miliar, Eks Dirjen Minerba Tersangka Korupsi Nikel

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |20:53 WIB
Harta Kekayaan Ridwan Djamaluddin Tembus Rp16 Miliar, Eks Dirjen Minerba Tersangka Korupsi Nikel
Kekayaan Ridwan Djamaluddin Capai Rp16,6 Miliar. (Foto: Okezone.com/ESDM)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pertambangan ore nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Antam di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Dirinya tercatat memiliki kekayaan Rp16,6 miliar saat menjadi Dirjen Minerba. Hal ini tercatat dalam LHKPN, Rabu (9/8/2023).

Saat menjadi Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur di Kemenko Kemaritiman, harta Ridwan hanya Rp7,7 miliar pada 13 Juni 2016. Kemudian meningkat menjadi Rp8,4 miliar di 31 Desember 2019.

Saat ditetapkan menjadi Dirjen Minerba, harta Ridwan yang tercatat di LHKPN pada 31 Desember 2020 sebesar Rp9,5 miliar. Setahun kemudian hartanya meningkat menjadi Rp13,7 miliar (pada 31 Desember 2021).

Dan terakhir LHKPN mencatat harta Ridwan Djamaluddin sebesar Rp16,6 miliar pada 31 Desember 2022.

Adapun tanah dan bangunan yang Ridwan miliki sebesar Rp5,08 miliar. Tanah tersebut berada di Kota Bogor, Kota Bandung, Jakarta hingga Batam.

Untuk alat transportasi dan mesin mencapai Rp815 juta. Terdiri dari Mobil BMW, Toyota Agya, Voxy hingga Avanza.

Sementara itu, harta bergerak lainnya milik Ridwan mencapai Rp1,4 miliar. Dirinya juga memiliki surat berharga sebesar Rp1,44 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164890/wamenaker-Ahpl_large.jpg
Wamenaker Immanuel Ebenezer Tersangka, Bos Buruh Kaget: Selalu Digoda Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/320/3164464/prabowo_subianto-mSyT_large.jpg
Wamenaker Terjaring OTT KPK, Prabowo Sudah Ingatkan Berkali-kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/320/3162967/prabowo-aqMC_large.jpg
Prabowo Klaim Selamatkan Rp300 Triliun dari Anggaran Rawan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160808/korupsi-JDbV_large.jpg
Kemana Uang Hasil Sitaan Korupsi Disimpan dan Untuk Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/455/3130368/harta_kekayaan-LwFC_large.jpg
Harta Kekayaan Arif Nuryanta, Ketua PN Jaksel yang Terima Suap Rp60 Miliar di Kasus Korupsi Migor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/320/3120679/korupsi-zsZ0_large.jpg
3 Fakta Korupsi BUMN, Jiwasraya, ASDP hingga Pertamina
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement