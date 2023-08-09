Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Berdayakan Petani Jamur Tiram, Bank Muamalat dan BMM Beri Pendampingan

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |07:00 WIB
Berdayakan Petani Jamur Tiram, Bank Muamalat dan BMM Beri Pendampingan
BMM dorong budidaya jamur tiram (Foto: Bank Muamalat)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitulmaal Muamalat (BMM) memberdayakan petani jamur tiram di Jawa Timur. Bank Muamalat dan BMM melaksanakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan kepada petani jamur tiram di Kecamatan Benowo, Surabaya, Jawa Timur.

Direktur Eksekutif BMM Novi Wardi mengatakan, bantuan yang diberikan berupa satu unit rumah jamur tiram dan 2000 media tanam (baglog) yang diserahterimakan kepada penerima manfaat untuk dikembangkan. Dana program ini berasal dari zakat penghasilan karyawan Bank Muamalat yang disalurkan melalui BMM.

"Program pemberdayaan ini merupakan wujud dari semangat ekonomi Islam yang dibawa oleh insan muamalat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari penerima manfaat. Apalagi sumber dana program ini berasal dari zakat karyawan Bank Muamalat yang mana memang harus disalurkan untuk kemaslahatan umat,” ujarnya, Rabu (9/8/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/320/3137643/bank_muamalat-kn5X_large.jpg
Bank Muamalat Jalankan 5 Maqashid Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/320/3130664/bank_muamalat-GoeH_large.jpg
Cara Bank Muamalat Fasilitasi Umrah Terjangkau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/278/3126737/bank_muamalat-yxjo_large.jpg
Laba Sebelum Pajak Bank Muamalat Naik 45% Jadi Rp20,4 Miliar di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/320/3125639/bank_muamalat-u42R_large.jpg
Bank Muamalat Pastikan Kesiapan Uang Tunai di Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/320/3122531/bank_muamalat-tFMe_large.jpg
Transaksi Ziswaf Muamalat DIN Naik 27,5%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/320/3120592/muamalat-3ySr_large.jpg
Cara Bank Muamalat Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement