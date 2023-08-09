Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Industri Otomotif Yakin Target Penjualan 1 Juta Kendaraan Tercapai hingga Akhir 2023

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |20:40 WIB
Industri Otomotif Yakin Target Penjualan 1 Juta Kendaraan Tercapai hingga Akhir 2023
Gaikindo Yakin dengan Target Penjualan Kendaraan 2023 Tercapai. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA Industri otomotif masih memiliki banyak peluang untuk terus bertumbuh hingga akhir tahun ini.

“Kita optimis dengan industri otomotif tahun ini. Optimis dalam mencapai target atau proyeksi yang kita harapkan, penjualan 1 juta. Mudah-mudahan satu juta unit lebih,” kata Sekretaris Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara, di Kementerian Perindustrian, Rabu (9/8/2023).

Dalam peringkat global, Indonesia menduduki peringkat ke-11 produksi kendaraan terbanyak. Pemerintah terus mengupayakan agar ekspor harus tetap bagus dan pasar dalam negeri juga cukup bagus.

“Untuk ekspor juga kita harapkan tembus 500 ribu,” tambah Kukuh.

Selain itu pada 2022, industri kendaraan bermotor di Indonesia menunjukkan kinerja yang membaik. Di mana angka wholesales atau grosir meningkat 18% dan masih mendominasi pasar lokal.

Kinerja ekspor kendaraan dari Indonesia juga terus tumbuh. Seperti yang diketahui, pada tahun 2022 jumlah kendaraan yang diekspor meningkat 61% dari tahun sebelumnya dan Indonesia telah mengekspor kendaraan CBU (Completely Built Up) ke 93 negara tujuan ekspor.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/320/3138038/proving_ground_bekasi-dsIc_large.jpg
RI Punya Fasilitas Uji Kendaraan Terbesar di Asean, Dukung Industri Otomotif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/320/3094349/kadin-minta-wamenperin-siapkan-insentif-bagi-industri-otomotif-yAa3DOu9Lq.jpg
Kadin Minta Wamenperin Siapkan Insentif bagi Industri Otomotif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/320/3068342/fakta-industri-otomotif-ri-mandek-ternyata-ini-penyebabnya-8sVbWgBKPR.jpg
Fakta Industri Otomotif RI Mandek, Ternyata Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/320/3036092/menperin-5-pabrikan-otomotif-siap-bangun-pabrik-di-indonesia-ftx0D4s58Z.jpg
Menperin: 5 Pabrikan Otomotif Siap Bangun Pabrik di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/320/3036081/wapres-tuntut-industri-otomotif-adopsi-teknologi-ramah-lingkungan-GsmsBhSuiG.jpg
Wapres Tuntut Industri Otomotif Adopsi Teknologi Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/320/3036033/penjualan-kendaraan-bermotor-tembus-1-43-juta-unit-ketum-gaikindo-jadi-potensi-positif-kxzS8jLppv.jpg
Penjualan Kendaraan Bermotor Tembus 1,43 Juta Unit, Ketum Gaikindo: Jadi Potensi Positif
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement