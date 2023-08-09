Industri Otomotif Yakin Target Penjualan 1 Juta Kendaraan Tercapai hingga Akhir 2023

JAKARTA – Industri otomotif masih memiliki banyak peluang untuk terus bertumbuh hingga akhir tahun ini.
“Kita optimis dengan industri otomotif tahun ini. Optimis dalam mencapai target atau proyeksi yang kita harapkan, penjualan 1 juta. Mudah-mudahan satu juta unit lebih,” kata Sekretaris Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara, di Kementerian Perindustrian, Rabu (9/8/2023).
Dalam peringkat global, Indonesia menduduki peringkat ke-11 produksi kendaraan terbanyak. Pemerintah terus mengupayakan agar ekspor harus tetap bagus dan pasar dalam negeri juga cukup bagus.
“Untuk ekspor juga kita harapkan tembus 500 ribu,” tambah Kukuh.
Selain itu pada 2022, industri kendaraan bermotor di Indonesia menunjukkan kinerja yang membaik. Di mana angka wholesales atau grosir meningkat 18% dan masih mendominasi pasar lokal.
Kinerja ekspor kendaraan dari Indonesia juga terus tumbuh. Seperti yang diketahui, pada tahun 2022 jumlah kendaraan yang diekspor meningkat 61% dari tahun sebelumnya dan Indonesia telah mengekspor kendaraan CBU (Completely Built Up) ke 93 negara tujuan ekspor.