Industri Otomotif Yakin Target Penjualan 1 Juta Kendaraan Tercapai hingga Akhir 2023

JAKARTA – Industri otomotif masih memiliki banyak peluang untuk terus bertumbuh hingga akhir tahun ini.

“Kita optimis dengan industri otomotif tahun ini. Optimis dalam mencapai target atau proyeksi yang kita harapkan, penjualan 1 juta. Mudah-mudahan satu juta unit lebih,” kata Sekretaris Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara, di Kementerian Perindustrian, Rabu (9/8/2023).

Dalam peringkat global, Indonesia menduduki peringkat ke-11 produksi kendaraan terbanyak. Pemerintah terus mengupayakan agar ekspor harus tetap bagus dan pasar dalam negeri juga cukup bagus.

“Untuk ekspor juga kita harapkan tembus 500 ribu,” tambah Kukuh.

BACA JUGA: Urgensi Transformasi Industri Otomotif Menuju Kendaraan Listrik

Selain itu pada 2022, industri kendaraan bermotor di Indonesia menunjukkan kinerja yang membaik. Di mana angka wholesales atau grosir meningkat 18% dan masih mendominasi pasar lokal.

Kinerja ekspor kendaraan dari Indonesia juga terus tumbuh. Seperti yang diketahui, pada tahun 2022 jumlah kendaraan yang diekspor meningkat 61% dari tahun sebelumnya dan Indonesia telah mengekspor kendaraan CBU (Completely Built Up) ke 93 negara tujuan ekspor.