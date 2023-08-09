Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Siapa Pemilik Tango? Ternyata Miliarder Berharta Rp16,4 Triliun

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |18:48 WIB
Siapa Pemilik Tango? Ternyata Miliarder Berharta Rp16,4 Triliun
Siapa Pemilik Tango? (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Siapa pemilik tango? salah satu merek wafer ternama di Indonesia. Wafer ini di produksi PT Ultra Prima Abadi.

Tango sendiri mulai diperkenalkan ke konsumen Indonesia sejak tahun 1990-an yang sampai saat ini popularitasnya terus naik. Sehingga menguasai pasaran Indonesia dan telah melakukan ekspansi ke beberapa negara.

Produk ini juga merupakan salah satu master wafer dalam persaingan produk lokal, tango banyak berinovasi dengan menciptakan kreasi produk-produk baru, tapi masih tetap menjaga kualitasnya.

Melansir dari Okezone, Jakarta, Rabu (9/8/2023), lalu siapa pemilik tango tersebut.

Pemilik dari tango adalah PT Orang Tua (OT) perusahaan yang bergerak di bidang produksi kebutuhan sehari-hari. PT Orang Tua sudah menjalankan kegiatan usaha sejak tahun 1948 dan tercatat terus melakukan inovasi sampai sekarang.

Pemilik Orang Tua Group adalah Husain Djojonegoro. Dia adalah salah satu pengusaha terkaya yang masuk daftar 50 orang terkaya Indonesia dengan harta USD1,08 miliar atau setara Rp16,4 triliun (kurs Rp15.914 per USD).

Awal mula mendirikan usaha ini yakni Pada 1948, dialah yang merintis usaha minuman anggur tradisional Cap Orang Tua bersama mendiang paman Husain, Chu Sok Sam.

Pemilik Orang Tua Group bernama Husain Djojonegoro akhirnya merintis merek dagang Orang Tua dan ABC meluas. Di tengah upaya Chandra dalam merintis usaha, ia menghadapi kelakukan Husain yang juga punya nama Chu Kok Seng itu. Husain pun diperintahkannya untuk jadi sales di sebuah pabrik sandal.

Lima tahun lamanya, Chandra pun menyadari jiwa dagang dalam diri Husain dan menunjuknya sebagai direktur PT International Chemical Industrial Co. Ltd yang sebelumnya didirikan pada 1959.

Perusahaan itulah yang gencar memproduksi batu baterai merek ABC. Seperti yang diketahui, merek tersebut kini meluas dan terkenal se-Indonesia.

Tak cuma baterai, ABC pun akhirnya melebarkan sayap usahanya ke produksi sirup, saus tomat dan sambal, hingga kecap ABC yang jadi produk unggulan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement