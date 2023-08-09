Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Siapa Pemilik Beng-Beng? Ini Dia Sosoknya Punya Harta Rp64 Triliun

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |19:49 WIB
Siapa Pemilik Beng-Beng? Ini Dia Sosoknya Punya Harta Rp64 Triliun
Siapa Pemilik Beng-Beng? (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Siapa pemilik Beng-Beng? Dia adalah Jogi Hendra Atmadja yang merupakan orang yang masuk jajaran miliarder Indonesia.

Beng-Beng diproduksi PT Mayora Indah. Perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan ringan.

Dengan kesuksesannya saat ini, Jogi Hendra Atmadja masuk dalam 50 orang terkaya di Indonesia urutan ke-12 Forbes tahun 2022. Total kekayaan Jogi Hendra Atmadja dilansir mencapai USD4 miliar atau setara Rp60,6 triliun.

Jogi Hendra Atmadja telah mendirikan perusahaannya sejak 17 Februari 1977. Perjalanan karir Jogi Hendra Atmadja juga sangat menarik. Pasalnya ia tidak memiliki latar belakang bisnis. Jogi Hendra Atmadja merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Setelah lulus, pria kelahiran Jakarta 1946 ini banting setir menjadi seorang pebisnis.

Selain itu, dalam mendirikan perusahaan, Jogi Hendra Atmadja juga mengajak kedua rekannya, yaitu Drs. Raden Soedigdo dan Ir. Darmawan Kurnia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement