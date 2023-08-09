Siapa Pemilik Beng-Beng? Ini Dia Sosoknya Punya Harta Rp64 Triliun

JAKARTA – Siapa pemilik Beng-Beng? Dia adalah Jogi Hendra Atmadja yang merupakan orang yang masuk jajaran miliarder Indonesia.

Beng-Beng diproduksi PT Mayora Indah. Perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan ringan.

Dengan kesuksesannya saat ini, Jogi Hendra Atmadja masuk dalam 50 orang terkaya di Indonesia urutan ke-12 Forbes tahun 2022. Total kekayaan Jogi Hendra Atmadja dilansir mencapai USD4 miliar atau setara Rp60,6 triliun.

Jogi Hendra Atmadja telah mendirikan perusahaannya sejak 17 Februari 1977. Perjalanan karir Jogi Hendra Atmadja juga sangat menarik. Pasalnya ia tidak memiliki latar belakang bisnis. Jogi Hendra Atmadja merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Setelah lulus, pria kelahiran Jakarta 1946 ini banting setir menjadi seorang pebisnis.

Selain itu, dalam mendirikan perusahaan, Jogi Hendra Atmadja juga mengajak kedua rekannya, yaitu Drs. Raden Soedigdo dan Ir. Darmawan Kurnia.