Skema KPR PNS di IKN, PUPR: Dibuat Terjangkau

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan skema Kredit Pemilikan Rumah bagi PNS di Ibu Kota Nusantara (IKN) dibuat terjangkau.

"Saat ini sedang kita bikin skemanya, tapi intinya, kata kuncinya adalah affordable (terjangkau)," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna saat ditemui MNC Portal di Tangerang, Selasa, 8 Agustus 2023.

Ditemui secara terpisah, Direktur Jendral Perumahan, Iwan Suprijanto nantinya rumah yang akan ditempati berstatus rumah dinas untuk para PNS.

Namun demikan ada mekanisme semacam sewa yang dibayarkan kepada negara.

"Tapi ya murah lah, belum ada range harga. Kami hanya membangun, itu nanti asetnya dibawah Setneg, nanti Setneg yang menentukan (harga sewa)," kata Iwan saat ditemui MNC Portal di Kantornya, Rabu (9/82023).

Iwan menjelaskan, nantinya rumah yang akan ditempati para ASN itu sudah dilengkapi oleh perabotan rumah tangga didalamnya.