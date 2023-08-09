Advertisement
PROPERTY

Apa Benar Bangunan Tusuk Sate Bawa Sial? Ini Faktanya

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |12:56 WIB
Apa Benar Bangunan Tusuk Sate Bawa Sial? Ini Faktanya
Rumah. (Foto: PUPR)
JAKARTA - Bangunan tusuk sate banyak yang mengatakan bawa sial, konon katanya mereka yang tinggal di rumah tusuk sate akan mengalami hal buruk.

Lalu sejatinya apakah benar jika rumah yang berlokasi seperti huruf T tersebut dianggap akan bisa merugikan bagi penghuninya. Pasalnya secara ilmiah hawa panas muncul disebabkan karena lokasi rumah berhadapan tepat dengan persimpangan jalan. Ditambah polusi yang memungkinkan cahaya matahari lebih mudah masuk tanpa adanya penghalang.

Melansir dari instagram Kementerian pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat @kemenpupr, apa pendapatmu mengenai bangunan tusuk sate ini Rabu (9/8/2023).

Bangunan yang biasanya disebut bangunan tusuk sate adalah bangunan yang berada di ujung persimpangan jalan atau ujung jalan lurus yang tidak berbelok.

Mitosnya nih, penghuni yang menempati bangunan tusuk sate bakal sial terus, gampang sakit dan lain-lain.

Halaman:
1 2
