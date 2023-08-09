Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pengembang Rumah Diminta Perhatikan Aspek Lingkungan, Jokowi: Jangan Sampai Airnya Kering

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |12:59 WIB
Pengembang Rumah Diminta Perhatikan Aspek Lingkungan, Jokowi: Jangan Sampai Airnya Kering
Rumah. (Foto: PUPR)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perusahaan Real Estate Indonesia (REI) untuk memerhatikan dampak sosial dan lingkungan sekitar saat membangun perumahan.

Presiden meminta jangan sampai terjadi keringnya sumber air dan menimbulkan banjir di kawasan perkampungan setelah membangun perumahan.

"Perhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ini penting. Jangan sampai membangun kawasan perumahan, banyak kampung di dekatnya air sumurnya kering, kampungnya jadi banjir. Sampahnya juga tolong disiapkan di kawasan-kawasan perumahan," kata Jokowi dalam sambutannya pada Munas REI XVII 2023 di Jakarta seperti dilansir Antara, Rabu (9/8/2023).

Jokowi meminta agar REI terus berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyiapkan hunian sehat dan layak melalui program sejuta rumah.

Selain itu, industri properti dan real estate diminta untuk menyiapkan langkah strategis dalam menyikapi peluang, serta tantangan yang ada.

Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan REI adalah mengatasi kesenjangan kepemilikan perumahan rakyat atau backlog yang mencapai 12,1 juta.

