HOME FINANCE PROPERTY

PUPR Perbaiki 6 Lapangan Latihan untuk Piala Dunia U-17

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |17:45 WIB
PUPR Perbaiki 6 Lapangan Latihan untuk Piala Dunia U-17
Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Foto: Antara)
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperbaiki enam lapangan latihan tambahan untuk perhelatan Piala Dunia U-17 berdasarkan hasil inspeksi FIFA.

"Terdapat lapangan-lapangan latihan tambahan, di mana untuk Jakarta yakni Lapangan Soemantri Brodjonegoro dan Lapangan Banteng. Kedua lapangan ini mendapatkan beberapa catatan dari FIFA terkait apa yang harus dilakukan mulai dari rumput lapangan, kamar ganti pemain, lampu stadion, dan ada 6-7 item catatan lainnya yang dikerjakan oleh PUPR," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam konferensi pers di Jakarta seperti dilansir Antara, Rabu (9/8/2023).

Basuki juga mengatakan, untuk di Bandung, terdapat lapangan latihan tambahan yakni Lapangan Arcamanik dan Lapangan ITB.

Kedua lapangan ini juga mendapat catatan dari hasil inspeksi FIFA yang kemudian harus ditindaklanjuti dan dikerjakan.

Sedangkan, untuk di Solo siap ditambah lagi dua lapangan latihan yakni Lapangan Blulukan Colomadu dan Lapangan UNS Sebelas Maret.

