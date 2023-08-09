PUPR Perbaiki 6 Lapangan Latihan untuk Piala Dunia U-17

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperbaiki enam lapangan latihan tambahan untuk perhelatan Piala Dunia U-17 berdasarkan hasil inspeksi FIFA.

"Terdapat lapangan-lapangan latihan tambahan, di mana untuk Jakarta yakni Lapangan Soemantri Brodjonegoro dan Lapangan Banteng. Kedua lapangan ini mendapatkan beberapa catatan dari FIFA terkait apa yang harus dilakukan mulai dari rumput lapangan, kamar ganti pemain, lampu stadion, dan ada 6-7 item catatan lainnya yang dikerjakan oleh PUPR," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam konferensi pers di Jakarta seperti dilansir Antara, Rabu (9/8/2023).

BACA JUGA:

Basuki juga mengatakan, untuk di Bandung, terdapat lapangan latihan tambahan yakni Lapangan Arcamanik dan Lapangan ITB.

Kedua lapangan ini juga mendapat catatan dari hasil inspeksi FIFA yang kemudian harus ditindaklanjuti dan dikerjakan.

BACA JUGA:

Sedangkan, untuk di Solo siap ditambah lagi dua lapangan latihan yakni Lapangan Blulukan Colomadu dan Lapangan UNS Sebelas Maret.