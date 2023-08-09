Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Stadion Kanjuruhan Direnovasi tapi Relokasi Pedagang Belum Dilakukan

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |20:11 WIB
Stadion Kanjuruhan Direnovasi tapi Relokasi Pedagang Belum Dilakukan
Stadion Kanjuruhan Bakal Direnovasi. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

MALANG - Stadion Kanjuruhan kandang Arema bakal direnovasi. Namun hingga kini relokasi pedagang di stadion yang berada di Kepanjen, Kabupaten Malang belum dilakukan.

Pasalnya relokasi sedianya berlangsung diberi batas waktu terakhir 10 Agustus 2023 telah bersih mundur, karena belum ada pemenang tender.

Dari pengamatan di lokasi, Rabu (9/8/2023), para pedagang masih beraktivitas secara normal. Tetapi beberapa pedagang mulai mengemasi peralatan dagangannya.

Sebagian pedagang yang masih bertahan adalah pedagang makanan minuman dan warung kopi di sisi utara, barat, dan timur stadion.

Namun di sisi selatan stadion, memang sebagian besar pedagang telah pindah karena kondisi yang mulai sepi. Beberapa bagian ruko di sisi selatan juga mulai rusak.

Area relokasi yang di sisi selatan stadion juga masih sepi. Hanya 10 tenda berukuran 2 x 3 meter bantuan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang tampak. Tak ada aktivitas lain di sekitar area relokasi.

"Rencana awal tanggal 10 Agustus 2023 sudah clear. Tapi karena belum ada pemenang tender, ditunda sampai ada pemberitahuan lebih lanjut," ucap Kasi Humas Polres Malang Iptu Ahmad Taufik ditemui di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Rabu (9/8/2023).

Para pedagang sejumlah 75 orang yang berjualan di Stadion Kanjuruhan, aman direlokasi di sisi selatan pintu stadion hingga area kolam renang Kanjuruhan. Para pedagang tersebut nantinya akan ditempatkan pada bangunan semi permanen yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang.

"Sebelum bangunan semi permanen tersebut siap, pedagang masih bisa menyimpan barang-baran pada ruko yang disewa. Nanti, pada saat relokasi, Polres Malang juga akan membantu pengangkutan barang pada saat dibutuhkan," ucapnya.

Pihaknya menjamin keamanan terhadap barang-barang termasuk pelaku usaha yang nantinya akan berdagang pada tempat relokasi tersebut. Pihaknya mendukung penuh proses renovasi Stadion Kanjuruhan tersebut. "Kami juga komunikasi dengan pemerintah daerah dan menjamin keamanan di lokasi relokasi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Pedagang Stadion Kanjuruhan Oscar Amrullah mengatakan bahwa para pedagang tidak masalah dengan adanya penundaan relokasi tersebut. Namun, ia berharap tempat relokasi pedagang tersebut merupakan tempat yang nyaman.

"Kalau terkait dengan penundaan relokasi tidak begitu dipermasalahkan. Tapi nanti seandainya direlokasi, itu ditempatkan di tempat yang enak, nyaman, aman dan laku didatangi pembeli," ucap Oscar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/470/3099533/penampakan-terbaru-stadion-kanjuruhan-pasca-renovasi-gate-13-tetap-dipertahankan-Jf25evx7hw.jpg
Penampakan Terbaru Stadion Kanjuruhan Pasca Renovasi, Gate 13 Tetap Dipertahankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/470/3094604/resmikan-flyover-madukoro-prabowo-harus-dipakai-untuk-kepentingan-rakyat-VgGsdH45zD.jpg
Resmikan Flyover Madukoro, Prabowo: Harus Dipakai untuk Kepentingan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/320/3090137/erick-thohir-ara-tengok-hunian-nempel-stasiun-di-manggarai-tanah-abang-Lbc0F2qTor.jpg
Erick Thohir-Ara Tengok Hunian Nempel Stasiun di Manggarai-Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/470/3087936/wisma-atlet-jadi-hunian-rakyat-menteri-ara-izin-ke-presiden-prabowo-hEqieyQnTU.jpg
Wisma Atlet Jadi Hunian Rakyat, Menteri Ara Izin ke Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/470/3085976/viral-anak-curhat-gaji-kecil-sang-ayah-langsung-bangun-kos-kosan-dua-lantai-eaOuDfDGD1.jpg
Viral! Anak Curhat Gaji Kecil, Sang Ayah Langsung Bangun Kos-kosan Dua Lantai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/09/470/3083988/kadin-perusahaan-china-jajaki-kerja-sama-bangun-rumah-murah-iSj1GkwJ4L.jpg
Kadin-Perusahaan China Jajaki Kerja Sama Bangun Rumah Murah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement