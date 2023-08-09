Stadion Kanjuruhan Direnovasi tapi Relokasi Pedagang Belum Dilakukan

MALANG - Stadion Kanjuruhan kandang Arema bakal direnovasi. Namun hingga kini relokasi pedagang di stadion yang berada di Kepanjen, Kabupaten Malang belum dilakukan.

Pasalnya relokasi sedianya berlangsung diberi batas waktu terakhir 10 Agustus 2023 telah bersih mundur, karena belum ada pemenang tender.

Dari pengamatan di lokasi, Rabu (9/8/2023), para pedagang masih beraktivitas secara normal. Tetapi beberapa pedagang mulai mengemasi peralatan dagangannya.

Sebagian pedagang yang masih bertahan adalah pedagang makanan minuman dan warung kopi di sisi utara, barat, dan timur stadion.

Namun di sisi selatan stadion, memang sebagian besar pedagang telah pindah karena kondisi yang mulai sepi. Beberapa bagian ruko di sisi selatan juga mulai rusak.

Area relokasi yang di sisi selatan stadion juga masih sepi. Hanya 10 tenda berukuran 2 x 3 meter bantuan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang tampak. Tak ada aktivitas lain di sekitar area relokasi.

"Rencana awal tanggal 10 Agustus 2023 sudah clear. Tapi karena belum ada pemenang tender, ditunda sampai ada pemberitahuan lebih lanjut," ucap Kasi Humas Polres Malang Iptu Ahmad Taufik ditemui di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Rabu (9/8/2023).

Para pedagang sejumlah 75 orang yang berjualan di Stadion Kanjuruhan, aman direlokasi di sisi selatan pintu stadion hingga area kolam renang Kanjuruhan. Para pedagang tersebut nantinya akan ditempatkan pada bangunan semi permanen yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang.

"Sebelum bangunan semi permanen tersebut siap, pedagang masih bisa menyimpan barang-baran pada ruko yang disewa. Nanti, pada saat relokasi, Polres Malang juga akan membantu pengangkutan barang pada saat dibutuhkan," ucapnya.

Pihaknya menjamin keamanan terhadap barang-barang termasuk pelaku usaha yang nantinya akan berdagang pada tempat relokasi tersebut. Pihaknya mendukung penuh proses renovasi Stadion Kanjuruhan tersebut. "Kami juga komunikasi dengan pemerintah daerah dan menjamin keamanan di lokasi relokasi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Pedagang Stadion Kanjuruhan Oscar Amrullah mengatakan bahwa para pedagang tidak masalah dengan adanya penundaan relokasi tersebut. Namun, ia berharap tempat relokasi pedagang tersebut merupakan tempat yang nyaman.

"Kalau terkait dengan penundaan relokasi tidak begitu dipermasalahkan. Tapi nanti seandainya direlokasi, itu ditempatkan di tempat yang enak, nyaman, aman dan laku didatangi pembeli," ucap Oscar.