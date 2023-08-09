6 Perbedaan Emas Antam dan UBS

JAKARTA- Perhatikan 6 perbedaan emas Antam dan UBS agar tidak membuat Anda rugi. Meski sama-sama logam mulia, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan mendasar.

Ketika memilih antara Emas Antam dan UBS sebagai sarana investasi emas, ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan.Tak dapat disangkal bahwa keduanya menawarkan kelebihan masing-masing, dan pemilihan tergantung pada kebutuhan dan tujuan investor.

Berikut 6 perbedaan emas antam dan UBS yang harus diketahui sebelum investasi emas melansir berbagai sumber:

1. Produsen Asal

Keduanya emas ini memiliki nama yang berbeda karena berasal dari produsen yang berbeda pula. Emas antam merupakan produk logam mulia dari PT Aneka Tambang (PT Antam yang sudah berdiri sejak 1986. PT Antam merupakan anak perusahaan dari PT Inalum (Persero) perusahaan milik BUMN.