HOME FINANCE SMART MONEY

Kenali Jenis Investasi yang Cocok untuk Generasi Muda

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |18:41 WIB
Kenali Jenis Investasi yang Cocok untuk Generasi Muda
Podcast Aksi Nyata Perindo. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Masa muda adalah waktu yang tepat untuk mengembangkan diri.

Meski demikian, wajib juga anak muda sudah mulai menabung dan berinvestasi untuk persiapan masa depan.

 BACA JUGA:

Bacaleg DPR RI Dapil Banten 3 Partai Perindo Stephandi Dirgahayu, mengatakan anak muda bisa mulai berinvestasi di bidang bursa saham.

"Kayak aku memilih saham karena aku bisa memiliki sepersekian saham dari sebuah perusahaan dengan model yang sebenarnya nggak besar," ujar Stephandi seperti dikutip dari Podcast Aksi Nyata bertajuk 'Adu Gaya 2 Generasi Dalam Berinvestasi', Rabu (9/8/2023).

Menurut Stephandi, investasi saham bisa dimulai dengan modal yang kecil.

 BACA JUGA:

"Investasi saham bisa coba dari Rp100 ribu. Menurut aku investasi di pasar saham mempermudah generasi muda untuk berinvestasi," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
