HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Bergerak di Rentang 6.821 - 6.954, Cek Saham Pilihan Berikut

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |07:18 WIB
IHSG Bergerak di Rentang 6.821 - 6.954, Cek Saham Pilihan Berikut
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi bergerak sideways pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 6.821 - 6.954.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, pergerakan IHSG masih akan cenderung bergerak dalam rentang sideways dengan potensi kenaikan terbatas.

"Mulai adanya pembalikan arah pada nilai tukar Rupiah serta masih tercatatnya capital inflow secara ytd turut memberikan sentimen bagi pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang,” ujar William dalam risetnya, Kamis (10/8/2023).

Menurut William, jika terjadi koreksi wajar maka para investor masih dapat memanfaatkan momentum untuk melakukan akumulasi pembelian untuk saham - saham yang memiliki fundamental kuat dengan likuiditas tinggi.

Sebelumnya, IHSG ditutup menguat 6,3 poin (0,09%) ke level 6.875,1 pada perdagangan Rabu (9/8/2023). IHSG hari ini bergerak dalam rentang 6.863-6.901 dengan nilai transaksi Rp 8,5 triliun.

