Riset Saham MNC Sekuritas: IHSG Berpeluang Menguat

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA – Riset saham MNC Sekuritas hari ini memproyeksi IHSG berpeluang menguat. MNC Sekuritas mencatat, selama IHSG masih mampu berada di atas 6.834 sebagai stoplossnya, maka IHSG masih berpeluang berbalik menguat untuk menguji 6.966-7.013.

"Namun demikian, apabila menembus 6.834 maka IHSG akan terkoreksi ke rentang 6.793-6.820 untuk membentuk wave baru," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (10/8/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.834. 6.798 dan resistance 6.925. 6.966.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

AKRA - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1.210-1.250

Target Price: 1.315. 1.345

Stoploss: below 1.200