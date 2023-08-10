Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Bergerak Datar Pagi Ini, Ambil Start di Level 6.875

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |09:25 WIB
IHSG Bergerak Datar Pagi Ini, Ambil Start di Level 6.875
Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak datar pada level 6.875 pada perdagangan Kamis (10/8/2023). Kemudian, IHSG menguat ke level 6.888.

Hingga pukul 09.04 WIB, indeks menguat 0,15% atau 10,41 poin ke level 6.885. Sebanyak 176 saham menguat, 158 saham terkoreksi, serta 207 saham harganya stagnan. Adapun, sebanyak 1,19 miliar saham diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai Rp438,32 miliar, dan diperdagangkan sebanyak 69.986.

Sementara itu indeks LQ45 berada di zona hijau atau naik 0,15% ke level 966,80. Kemudian, indeks IDX30 juga naik 0,12% ke level 501,78, indeks MNC36 naik 0,14% ke level 373,90, dan indeks JII naik 0,09% ke level 553,63.

Dari sisi sektoral, sektor energi memimpin kenaikan dengan menguat sebesar 1,05%, sektor transportasi naik 0,32%, sektor properti dan sektor infrastruktur kompak menguat 0,17%, sektor bahan baku naik 0,11%, sektor keuangan naik 0,03%, sektor teknologi naik 0,01% dan sektor non siklikal terpantau stagnan.

Halaman:
1 2
