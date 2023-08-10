Saham Multisarana Intan Eduka (MSIE) Resmi Melantai di BEI

JAKARTA – Saham PT Multisarana Intan Eduka Tbk resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (10/8/2023). Perseroan tercatat di BEI dengan kode MSIE.

Pagi ini, harga saham perseroan dibuka di level Rp90 per saham. Angka itu turun dari harga penawaran yang ditetapkan sebelumnya oleh perseroan yang sebesar Rp100.

Hingga pukul 09.19 WIB, harga saham MSIE masih berada di posisi Rp90 per saham. Adapun, volume saham yang diperdagangkan sebanyak 9,52 juta saham dengan nilai transaksi mencapai Rp870 juta, dan ditransaksikan sebanyak 505 kali.

Dalam penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Perseroan menawarkan sebanyak 417,30 juta saham atau 27,50% dari modal ditempatkan dan disetor.

Dalam prospektus yang dirilis, perseroan menargetkan lokasi pembangunan baru di wilayah Jawa Tengah dan Bali, di mana selain dekat dengan lokasi usaha perseroan saat ini, potensi di kedua wilayah tersebut diyakini cukup besar.

Kemudian, sekitar 30% dana hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja yang akan digunakan perseroan untuk membiayai aktivitas operasional rutin dari manajemen properti perseroan seperti biaya karyawan, biaya perawatan dan perbaikan ringan gedung (maintenance properti), dan biaya operasional lainnya.