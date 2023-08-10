Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saham Multisarana Intan Eduka (MSIE) Resmi Melantai di BEI

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |09:36 WIB
Saham Multisarana Intan Eduka (MSIE) Resmi Melantai di BEI
Saham MSEI listing hari ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Saham PT Multisarana Intan Eduka Tbk resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (10/8/2023). Perseroan tercatat di BEI dengan kode MSIE.

Pagi ini, harga saham perseroan dibuka di level Rp90 per saham. Angka itu turun dari harga penawaran yang ditetapkan sebelumnya oleh perseroan yang sebesar Rp100.

Hingga pukul 09.19 WIB, harga saham MSIE masih berada di posisi Rp90 per saham. Adapun, volume saham yang diperdagangkan sebanyak 9,52 juta saham dengan nilai transaksi mencapai Rp870 juta, dan ditransaksikan sebanyak 505 kali.

Dalam penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Perseroan menawarkan sebanyak 417,30 juta saham atau 27,50% dari modal ditempatkan dan disetor.

Dalam prospektus yang dirilis, perseroan menargetkan lokasi pembangunan baru di wilayah Jawa Tengah dan Bali, di mana selain dekat dengan lokasi usaha perseroan saat ini, potensi di kedua wilayah tersebut diyakini cukup besar.

Kemudian, sekitar 30% dana hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja yang akan digunakan perseroan untuk membiayai aktivitas operasional rutin dari manajemen properti perseroan seperti biaya karyawan, biaya perawatan dan perbaikan ringan gedung (maintenance properti), dan biaya operasional lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185485/ihsg_menguat-ZMmH_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.458 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement