Harga Waran Seri I MSIE-W Meroket 1.200% di Debut Perdana

JAKARTA - Harga Waran Seri PT Multisarana Intan Eduka Tbk (MSIE) meroket di debut perdana perdagangan hari ini. Waran MSIE-W menguat signifikan dalam debut perdananya, mengikuti pencatatan saham MSIE pada Kamis (10/8/2023).

MSIE-W menguat 1.200% di Rp13 per waran pada pembukaan perdagangan. Beberapa menit setelahnya, permintaan beli mendorong MSIE-W melonjak hingga 2.000% di Rp21 per waran.

Hingga pukul 09:34 WIB, MSIE-W naik 700% di Rp8 per waran. Transaksi-net mencapai Rp2,64 miliar dari total volume sebesar 223 juta unit waran.

Sebagaimana diketahui, perseroan menerbitkan 180 juta unit Waran Seri I atau mewakili 16,36% dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO.