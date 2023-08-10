Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Harga Waran Seri I MSIE-W Meroket 1.200% di Debut Perdana

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |09:55 WIB
Harga Waran Seri I MSIE-W Meroket 1.200% di Debut Perdana
Harga waran MSIE naik (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Harga Waran Seri PT Multisarana Intan Eduka Tbk (MSIE) meroket di debut perdana perdagangan hari ini. Waran MSIE-W menguat signifikan dalam debut perdananya, mengikuti pencatatan saham MSIE pada Kamis (10/8/2023).

MSIE-W menguat 1.200% di Rp13 per waran pada pembukaan perdagangan. Beberapa menit setelahnya, permintaan beli mendorong MSIE-W melonjak hingga 2.000% di Rp21 per waran.

Hingga pukul 09:34 WIB, MSIE-W naik 700% di Rp8 per waran. Transaksi-net mencapai Rp2,64 miliar dari total volume sebesar 223 juta unit waran.

Sebagaimana diketahui, perseroan menerbitkan 180 juta unit Waran Seri I atau mewakili 16,36% dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185485/ihsg_menguat-ZMmH_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.458 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement