HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ekspansi ke Jawa-Bali, Multisarana Intan Eduka (MSIE) Bidik Pertumbuhan Double Digit

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |14:08 WIB
Ekspansi ke Jawa-Bali, Multisarana Intan Eduka (MSIE) Bidik Pertumbuhan <i>Double Digit</i>
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Emiten pengembang properti untuk sektor pendidikan PT Multisarana Intan Eduka Tbk (MSIE) membidik pertumbuhan pendapatan double digit sepanjang tahun 2023.

Untuk mencapai target tersebut, perseroan tengah menjajaki peluang ekspansi ke Jawa Tengah hingga Bali.

Direktur Utama MSIE Imanuel Herman Prawiromaruto mengatakan sektor pendidikan masih berpeluang besar untuk digarap dalam segi infrastruktur. Hal ini dipandang prospektif bagi kinerja perseroan di masa depan.

"Saya rasa pendidikan itu masih under utilize. Mereka itu akses kepada global financenya itu terbatas, jadi mereka itu tidak bisa maksimum memberikan fasilitas yang baik," kata Herman saat ditemui di Gedung BEI, Kamis (10/8/2023).

Setelah listing, MSIE terhitung mampu menghimpun dana segar senilai Rp36 miliar.

Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen akan digunakan untuk ekspansi pengadaan lahan, baik akuisisi aset maupun sewa di wilayah Jawa Tengah dan Bali.

