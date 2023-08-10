LRT Jabodebek Beroperasi 26 Agustus, Erick Thohir: Kurangi Macet!

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan operasional Light Rail Trainset atau Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodebek mampu mengurangi kemacetan.

Hal ini dikarenakan, masyarakat nantinya bisa menggunakan LRT sebagai moda transportasi massal saat menjalankan aktivitasnya.

Adapun peresmian LRT Jabodebek akan dilaksanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 26 Agustus 2023 mendatang.

"Alhamdulillah nyaman, Insya Allah sudah bisa melintasi Bekasi-Jakarta dengan LRT pada 26 Agustus mendatang," ujar Erick dikutip di akun Instagramnya, Kamis (10/8/2023).

Erick Thohir dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi baru saja mendampingi Kepala Negara kembali menjajal LRT Jabodebek bersama beberapa artis dan influencer.