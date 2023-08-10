Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

LRT Jabodebek Beroperasi 26 Agustus, Erick Thohir: Kurangi Macet!

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |14:39 WIB
LRT Jabodebek Beroperasi 26 Agustus, Erick Thohir: Kurangi Macet!
LRT Jabodebek. (Foto: LRT)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan operasional Light Rail Trainset atau Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodebek mampu mengurangi kemacetan.

Hal ini dikarenakan, masyarakat nantinya bisa menggunakan LRT sebagai moda transportasi massal saat menjalankan aktivitasnya.

Adapun peresmian LRT Jabodebek akan dilaksanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 26 Agustus 2023 mendatang.

"Alhamdulillah nyaman, Insya Allah sudah bisa melintasi Bekasi-Jakarta dengan LRT pada 26 Agustus mendatang," ujar Erick dikutip di akun Instagramnya, Kamis (10/8/2023).

Erick Thohir dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi baru saja mendampingi Kepala Negara kembali menjajal LRT Jabodebek bersama beberapa artis dan influencer.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174415/menhub_bertemu_kdm-F3f2_large.jpg
Bertemu KDM, Menhub Bahas LRT Bandung Raya hingga Bandara Kertajati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132912/lrt-sctU_large.jpeg
Urai Kemacetan Jakarta, Apa Kabar Proyek LRT Velodrome-Manggarai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/320/3098970/jam-operasional-lrt-jabodebek-diperpanjang-pada-tahun-baru-ini-jadwalnya-sg9XmZuUCJ.jpg
Jam Operasional LRT Jabodebek Diperpanjang pada Tahun Baru, Ini Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/320/3092630/jumlah-penumpang-lrt-jabodebek-catat-rekor-tembus-2-juta-pada-november-2024-vQIf1CSUjb.jpg
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Catat Rekor, Tembus 2 Juta pada November 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/320/3077834/proyek-lrt-velodrome-manggarai-capai-32-lebih-cepat-dari-target-KWxlPfKAzp.jpg
Proyek LRT Velodrome-Manggarai Capai 32%, Lebih Cepat dari Target
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043523/progres-lrt-jakarta-fase-1b-velodrome-manggarai-capai-23-15-wMvmYCX6YF.jpg
Progres LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Capai 23,15%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement