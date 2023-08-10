Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Usai MSIE, MNC Sekuritas Bakal Bawa 3 Calon Emiten Baru

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |15:10 WIB
Usai MSIE, MNC Sekuritas Bakal Bawa 3 Calon Emiten Baru
MNC Sekuritas sukses bawa saham MSIE listing di BEI (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Sekuritas sukses mengantarkan PT Multisarana Intan Eduka (MSIE) listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagai anggota bursa, MNC Sekuritas fokus untuk memperkuat layanan investment banking baik di fixed income maupun equity deal.

Direktur Investment Banking PT MNC Sekuritas Hary Herdiyanto mengatakan saat ini pihaknya telah menerima 3 calon emiten yang rencana bakal menggelar penawaran umum perdana dalam waktu dekat memakai jasa perseroan.

"Saat ini di pipeline kami ada 3 yang sedang proses, harapannya ada di pertengahan Oktober ada 1 yang akan listing, sedangkan sisanya di November," kata Hary saat ditemui di Gedung BEI, Kamis (10/8/2023).

Dari ketiga calon emiten tersebut, 2 di antaranya berasal dari sektor agrikultur, sedangkan sisanya adalah industri pabrikasi.

Lebih jauh, sekuritas berkode EP ini juga tengah memperkuat layanan merger dan akuisisi. Pihaknya menuturkan tengah kedatangan investor mancanegara.

Halaman:
1 2
