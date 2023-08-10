Target Penghimpunan Dana di Pasar Modal Rp200 Triliun, OJK: Tahun Ini Lebih Berat

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis target penghimpunan dana di Pasar Modal Indonesia mencapai Rp200 triliun di tahun ini. Per Juli 2023, penghimpunan dana sudah Rp162,09 triliun.

“Tahun ini memang kondisinya lebih berat dari tahun lalu. Tahun lalu penghimpunan dana bisa mencapai Rp223 triliun,” kata Inarno dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (10/8/2023).

Inarno melanjutkan, target tersebut memang turun dari tahun lalu mengingat kondisi tahun 2023 ini yang berbeda dengan tahun 2022. Inarno menyebut bahwa situasi ekonomi global saat ini belum begitu masih penuh ketidakpastian.

“Ketidakpastian ekonomi global belum reda, lalu ada juga pemilihan umum yang akan mempengaruhi penghimpunan dana. Tapi kami belum ada rencana untuk revisi target,” imbuh Inarno.