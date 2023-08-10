Indeks Dolar AS Bergerak Flat

JAKARTA – Harga dolar AS bergerak flat terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Dolar tak bergairah karena investor menunggu laporan indeks harga konsumen (IHK) AS untuk Juli pada Kamis waktu setempat.

Melansir Antara, Kamis (10/8/2023), indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, turun tipis 0,03% menjadi 102,4884 pada akhir perdagangan.

Menurut Federal Reserve Bank of Cleveland, IHK tahunan untuk Juli diperkirakan naik menjadi 3,4%. IHK inti, yang tidak termasuk harga makanan dan energi yang bergejolak, diperkirakan naik menjadi 4,9%.

"Saya pikir kita sedang memulai membuat kemajuan yang ingin dilihat Fed untuk menurunkan inflasi menjadi 2,0%," kata Omair Sharif, pendiri dan presiden firma riset dan analisis Inflation Insights. "Ini akan bergelombang, tapi kami berada di jalur yang benar untuk menurunkan inflasi menjadi 2,0% tanpa tindakan Fed lagi."

Di sisi ekonomi, aplikasi hipotek (KPR) AS turun 3,1% dari satu minggu sebelumnya, menurut data yang dirilis oleh Survei Mortgage Bankers Association untuk pekan yang berakhir 4 Agustus.