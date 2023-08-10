Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Indeks Dolar AS Bergerak Flat

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |07:31 WIB
Indeks Dolar AS Bergerak Flat
Indeks Dolar AS melemah (Foto: Ilustrasi Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Harga dolar AS bergerak flat terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Dolar tak bergairah karena investor menunggu laporan indeks harga konsumen (IHK) AS untuk Juli pada Kamis waktu setempat.

Melansir Antara, Kamis (10/8/2023), indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, turun tipis 0,03% menjadi 102,4884 pada akhir perdagangan.

Menurut Federal Reserve Bank of Cleveland, IHK tahunan untuk Juli diperkirakan naik menjadi 3,4%. IHK inti, yang tidak termasuk harga makanan dan energi yang bergejolak, diperkirakan naik menjadi 4,9%.

"Saya pikir kita sedang memulai membuat kemajuan yang ingin dilihat Fed untuk menurunkan inflasi menjadi 2,0%," kata Omair Sharif, pendiri dan presiden firma riset dan analisis Inflation Insights. "Ini akan bergelombang, tapi kami berada di jalur yang benar untuk menurunkan inflasi menjadi 2,0% tanpa tindakan Fed lagi."

Di sisi ekonomi, aplikasi hipotek (KPR) AS turun 3,1% dari satu minggu sebelumnya, menurut data yang dirilis oleh Survei Mortgage Bankers Association untuk pekan yang berakhir 4 Agustus.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/320/3158443/rupiah-9syk_large.jpg
RI Tinggalkan Dolar AS, Transaksi Pakai Mata Uang Lokal Rp190,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/622/3077850/mata-uang-baru-1-juta-dolar-zimbabwe-berapa-rupiah-lwYdx1NWVW.png
Mata Uang Baru, 1 Juta Dolar Zimbabwe Berapa Rupiah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072593/tak-jadi-buang-dolar-as-india-anggota-brics-membelot-ke-amerika-mityLYbR3v.png
Tak Jadi Buang Dolar AS, India Anggota BRICS Membelot ke Amerika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/320/3067582/disebut-anti-dolar-as-ini-penjelasan-bi-ootzwuUNBg.jpg
Disebut Anti Dolar AS, Ini Penjelasan BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/320/3067141/gerakan-dedolarisasi-tapi-mengapa-dolar-as-masih-jadi-patokan-mata-uang-dunia-ini-jawabannya-2bkjkAflWm.jpg
Gerakan Dedolarisasi tapi Mengapa Dolar AS Masih Jadi Patokan Mata Uang Dunia? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/320/3065536/dolar-as-menyusut-rupiah-makin-menguat-ke-rp15-150-per-usd-R6EZ0JputN.jpeg
Dolar AS Menyusut, Rupiah Makin Menguat ke Rp15.150 per USD
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement