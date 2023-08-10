Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol Laut Layani 39 Trayek, Menhub: Muatan Kapal Naik Setiap Tahun

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |08:49 WIB
Tol Laut Layani 39 Trayek, Menhub: Muatan Kapal Naik Setiap Tahun
Tol laut layani 39 trayek (Foto: okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tol Laut kini telah melayani 39 trayek dengan menggunakan 38 kapal yang menyinggahi 115 pelabuhan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan jumlah ini meningkat signifikan sejak diluncurkan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 3 trayek dan 3 kapal, yang menyinggahi 11 pelabuhan.

"Realisasi muatan kapal tol laut terus meningkat setiap tahunnya sejak diluncurkan pada tahun 2015," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (10/8/2023).

Tercatat, pada tahun 2015 realisasi muatan kapal sebanyak 88 Teus dan 30 ton. Kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 2.742 Teus dan 4.159 Ton, tahun 2017 (233.139 Ton), tahun 2018 (234.305 Ton).

Kemudian tahun 2019 (8.067 Teus), tahun 2020 (18.128 Teus), tahun 2021 (23.880 Teus dan 842,85 Ton), dan pada tahun 2022 realisasi muatan kapal tol sebanyak 28.991 Teus dan 983 Ton.

Menhub mengungkapkan, berbagai upaya inovasi untuk meningkatkan kinerja tol laut telah dilakukan. Diantaranya yaitu: digitalisasi layanan melalui aplikasi SITOLAUT dan juga pengembangan pola trayek Tol Laut yang efektif dan efisien menggunakan pola hub and spoke, titip container, dan titip muatan, yang mengikutsertakan pelayaran swasta nasional.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
